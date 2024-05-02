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الخميس 02 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الجزيري يساند الزمالك أمام البنك الأهلي

الجزيري
الجزيري
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حرص التونسي سيف الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في مقصورة ستاد القاهرة الدولي، لمؤزارة الأبيض في مباراة البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويغيب سيف الجزيري عن الفريق في لقاء اليوم للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وجاء تشكيل الزمالك  كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد .

خط الدفاع : أحمد فتوح – مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد –أحمد حمدي .

خط الهجوم : ناصر ماهر - مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، معاذ علاء الدين وحسام عبد المجيد وياسر حمد ومحمد شحاتة وزياد كمال ومهاب ياسر ومحمد عاطف  وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

الجزيري الزمالك البنك