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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ضبط 6 تروسيكلات وعربات كارو يستخدمها النباشون في نبش القمامة بالدقهلية

حملة على النباشين
حملة على النباشين بمدينة المنصورة
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أعلن جهاز النظافة والتجميل بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، شن رئيس حي شرق وغرب حملة مكبرة لضبط النباشين بصناديق وتجمعات القمامة بالشوارع في اطار الحرص التام علي المظهر العام للمدينة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

ضبط 6 تروسيكلات وعربات كارو يستخدمها النباشين فى نبش القمامة بالدقهلية:

وقال محمد حمص، رئيس جهاز النظافة والتجميل بأنه جرى اليوم ضبط 6 تروسيكلات وعربات كارو يستخدمها النباشين في أعمال نبش القمامة وتفريغ الأكياس بصناديق القمامة ووجه محافظ الدقهلية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم علي النيابة العامة لإعمال شئونها.. 
وأكد رئيس جهاز النظافة والتجميل بمدينة المنصورة علي إستمرار حملة ضبط النباشين ومصادرة معداتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعودة الشوارع خالية من القمامة والنباشين مشيرا لأهمية تعميم تنفيذ هذه الحملات بنطاق كافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

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