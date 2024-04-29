الصين تسمح لمواطني جورجيا بالسفر إليها دون تأشيرة

أعلنت الصين عن قرار منح حق السفر بدون تأشيرة لمواطني جورجيا، مما يتيح لهم البقاء في الصين لمدة تصل إلى 30 يومًا، وفقًا لتصريح رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه.

وأعرب كوباخيدزه عن ترحيبه بتلك الخطوة، مشيرًا إلى أنها ستسهم في تعزيز العلاقات الصينية الجورجية، وتعتبر نتيجة للشراكة الاستراتيجية الموقعة بين البلدين العام الماضي.

يأتي هذا الإعلان في سياق سلسلة من التحركات التي تهدف إلى تعميق العلاقات بين جورجيا والصين، حيث وقع البلدان اتفاقية شراكة استراتيجية في يوليو 2023. وقد تجاوز حجم التجارة بين البلدين في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023 نحو 1.5 مليار دولار.

وتوقع أعرب وزير الاقتصاد، ليفان دافيتاشفيلي، بأن منح الصين حق السفر بدون تأشيرة للجورجيين سيعزز الرحلات الجوية المباشرة ويعزز الفوائد الاقتصادية لقطاع السياحة.

يُشير إلى أن جورجيا قد منحت بالفعل حق السفر بدون تأشيرة للمواطنين الصينيين في 11 سبتمبر 2023. وبالرغم من طموحات جورجيا في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” ومكانتها كشريك استراتيجي للولايات المتحدة، فإن البلد يسعى جاهدًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الصين.