وكيل تموين الدقهلية: تسلم 578 طنا و279 كيلو في أول أيام موسم توريد القمح 

أعلن السيد دايره، وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بدء توريد محصول القمح بالشون والصوامع بنطاق المحافظة؛ إذ بلغت الكميات الموردة من القمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة 578 طن و 279 كيلو وذلك خلال اليوم الاول اعمال توريد القمح بالمحافظة.

تسلم 578 طن و 279 كيلو في أول ايام موسم توريد القمح بالدقهلية:

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، أن محافظ الدقهلية قد أصدر عدة توجيهات للأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة استعدادا لاستقبال توريد محصول القمح موسم 2024 وذلك اعتباراً من امس "اليوم الاول" للتوريد.

وقال دايره، إن إجمالي الشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح الذي يتم توريده 37 موقعًا بنطاق المحافظة بسعة تخزينية 289 ألف طن.

تحديد سعر أردب القمح بـ 2000جنية :

ونوه دايره إلى أن اسعار التوريد 2000جنيه لأردب القمح درجة 23 ونص و1950 جنيه لأردب القمح 23 درجة، و1900 جنيه لأردب القمح درجه 22 ونصف ويتم السداد خلال 48 ساعة.

وأشار إلى أن هناك توجيهات بتذليل كافة المعوقات التي تعوق عملية استلام محصول القمح موسم 2024 إلى كافة الصوامع والشون ونقط التجميع حتى يمكن الوصول إلى أعلى كمية موردة لتخفيف العبء على استيراد القمح من الخارج.

تأمين للشون والصوامع ومنع خروج القمح خارج المحافظة:

ولفت وكيل وزارة التموين إلى وجود تأمين للصوامع والشون التي يتم تخزين الأقماح بها بخدمات أمنية وعمل دوريات مرورية لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات المحملة بالقمح من والي الصوامع والشون.

كما يجرى التأكد من صلاحية كافة الصوامع والشون وأماكن التخزين لاستلام محصول القمح من الموردين والمحافظة عليه طبقاً للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها.

وقال دايره: “إنه في حال خروج اى كميات من القمح خارج المحافظة يتم ذلك من خلال تصريح معتمد من إدارة التموين المختصة ويكون التصريح مدون به الجهة المتعاقد معها وذلك لمدة 24 ساعة فقط”.

ويتم متابعة حركة السيارات المحملة بالقمح داخل المحافظة من خلال الدوريات الأمنية وعدم استلام أقماح مستوردة او متبقية من العام الماضي.

وأشار بقيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باالتأكد من تمهيد الطرق المؤدية إلى شون وصوامع التخزين الداخلية لتواكب ضغط سيارات النقل،والإشراف والمتابعة لعملية التوريد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مشيرا لتذليل أي معوقات قد يمكن أن تصادف موسم التسويق.

زراعة 252 ألف فدان بمحصول القمح فى الدقهلية:

من جهته، قال أسعد منادي، وكيل وزارة الزراعة: “إن المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم 252292 فدان والمتوقع توريده 400 ألف طن”.

بدء توريد القمح بالشون والصوامع فى الدقهلية

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