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الثلاثاء 16 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس "النقل النهري" يزور الدقهلية لبحث تعظيم الاستفادة من مشروع الاتوبيس النهري كوسيلة نقل

رئيس هيئة النقل النهري
رئيس هيئة النقل النهري خلال زيارة محافظة الدقهلية
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استقبل محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، اللواء مفيد صلاح، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري بوزارة النقل والوفد المرافق له من الوزارة وذلك لتعظيم الاستفادة من مشروع الأتوبيس النهري بالدقهلية وذلك بتكليفات وزير النقل.

رئيس هيئة النقل النهرى يتفقد محطات مشروع الأتوبيس النهري فى الدقهلية:

وأكد محافظ الدقهلية خلال اللقاء علي ان مشروع الأتوبيس النهري من المشروعات القومية التي تهدف إلي توفير وسيلة نقل حضارية ورحلات ترفيهية للمواطنين للحد من التكدس المروري بالشوارع وخلق متنفس ترفيهي جديد يتسم بجمال الطبيعة.

ووجه المحافظ بضرورة العناية بأماكن انتظار الركاب داخل المراسي لخدمة الركاب حفاظا علي المظهر الجمالي والحضاري للمراسي ، بالإضافة الي استغلال الاتوبيس النهري في الإعلانات المتنوعة لتعظيم موارد المشروع.

وأشاد محافظ الدقهلية بالتعاون المثمر مع وزير النقل مقدما الشكر لوزارة النقل علي المجهود المبذول والانجازات داخل محافظة الدقهلية.

ومن جانبه، قال رئيس هيئة النقل النهري بوزارة النقل أن مراسي الأتوبيس النهري بالدقهلية نموذج يحتذى به نطالب ان تنفذه المحافظات التي بها مشروع أتوبيس نهري لما هي عليه من صورة حضارية.

وضم وفد وزارة النقل المهندس سمير سلامه، مستشار وزير النقل والمهندس احمد محسن، مدير عام الرقابة النهرية، وحضر الاجتماع المحاسب سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا والمحاسب احمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة و محمد امين رئيس حي شرق المنصورة وفكرية سلامه مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندسة مني الساعي مدير عام المشروعات و بدر السيد مدير التعاقدات، والمهندس عبد الله حليقه، مدير الملاحة النهرية بمديرية الطرق وأحد السادة المستثمرين في مشروعات النقل.

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