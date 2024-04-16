تحرير 182 محضرا خلال حملة للتموين على الأسواق بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية، تكثيف الحملات على الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار،بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

تحرير 182 محضر خلال حملة للتموين في الدقهلية:



قال بيان للمحافظة أن الحملات التموينية التي جرى تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين وبمشاركة جهاز حماية المستهلك او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن وبمشاركة مديرية الطب البيطري باشراف الدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري،والعقيد خالد دويدار، رئيس مباحث التموين،اسفرت عن تحرير 182 محضرا بالمخالفات بنطاق عدد 10 مراكز ومدن .

شملت الحملة مراكز ومدن المنصورة - نبروه - ودكرنس وميت غمر- والجمالية - وطلخا - وبلقاس - وبني عبيد - وتمي الامديد - وجمصه).

وقرر محافظ الدقهلية احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وكيل تموين الدقهلية: الموري على 320 مخبر خلال ثلاثة أيام للتأكد من انتظام العمل:

من جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي 320 مخبز علي مدار 3 ايام للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمي أو عذر قهري عن الانتاج، والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات، وايضا التأكد من نظافة أدوات العجين، والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به.

كما جرى المرور علي المحلات والأسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الأسعار علي السلع المعروضة واتخاذ الاجراءات حيال المخالفين .

ضبط العديد من المخالفات خلال حملة للتموين فى الدقهلية:

وكانت المخالفات التي جرى ضبطها عبارة عن محاضر مخالفات نقص وزن،و توقف عن الإنتاج وتحرير انذارات ما بين عدم مطابقة للمواصفات و عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء انتاج وعدم إعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين، ايضا محاضر عدم إعلان عن الأسعار ، ومحاضر غش تجارى، ومحاضر سلع مجهولة المصدر، ومحاضر بيع بازيد من السعر الرسمى ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر عدم تمكين حملة من أعمالها ومحاضر إدارة منشأة بدون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية ومحاضر عدم وجود شهادات صحية ومحاضر عدم الإعلان عن وجود مخازن ومحاضر مبيعات وهمية ومحاضر استخدام اسطوانات في غير الغرض المخصص لها.

اعدام كميات من الأغذية الغير صالحة للإستخدام:

وتمكنت الحملة من اعدام كميات من الأغذية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ علي 50 شيكارة فول صويا و11 شيكارة يوريا 1 شيكارة ملح وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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