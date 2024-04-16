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الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إنذار 10 مستشفيات خاصة بالغلق فى الدقهلية لعدم استكمال مستلزمات الطوارئ

حملات على المستشفيات
حملات على المستشفيات الخاصة فى الدقهلية
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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية أن إدارة العلاج الحر تحت إشراف الدكتور محمد فؤاد، مدير الإدارة قامت بتكثيف حملاتها على المنشآت الطبية الخاصة خلال عيد الفطر المبارك .

إنذار 10 مستشفيات خاصة بالغلق فى الدقهلية لعدم استكمال مستلزمات الطوارئ:

أوضح وكيل الوزارة  أنه جرى المرور على نحو 32 مستشفى خاص للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الحالات الطارئة.
و أضاف مكين أنه جرى إنذار 10 مستشفيات على مستوى المحافظة بالغلق لعدم استكمال مستلزمات الطوارئ مشددا على تواجد كافة الأطقم الطبية على مدار الساعة .

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