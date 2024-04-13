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الأحد 14 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

الكنيسة تحتفل بتجليس الأنبا أكسيوس أسقفًا للمنصورة وتوابعها.. صور

تجليس الانبا اكسيوس
تجليس الانبا اكسيوس اسقفًا للمنصورة وتوابعها
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شهدت كاتدرائية السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، اليوم السبت، حفل تجليس الأنبا اكسيوس اسقفًا علي ايبراشية المنصورة وتوابعها.

الكنيسة تحتفل بتجليس الأنبا اكسيوس اسقفًا للمنصورة وتوابعها:

وكان الأنبا إكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون بالقاهرة، قد عين خلفا للأنبا داود، أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها والذي توفي في 2 ديسمبر 2022، وكلف بعد ذلك الأنبا صليب أسقف ميت غمر بالإشراف على إيبارشية المنصورة لحين اختيار أسقفًا لها. 

وجرى تم رسامة الأنلا اكسيوس، أسقفًا لعين شمس في 6 مارس 2021 وتجليسه اليوم أسقفًا على إيبارشية المنصورة وتوابعها .

حضر مراسم التجليس الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية السابق والقيادات الامنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من الآباء المطارنة والآباء الأساقفة المشاركون فى الصلاة.

من هو الأنبا اكسيوس اسقف المنصورة وتوابعها الجديد:

ولد الأنبا اكسيوس في مارس 1974 في رهبته كان له أعمال خدمة في أعمال الدير المتنوعة. خدم لفترة قصيرة في دولة الإمارات العربية وخدم منطقة عين شمس والمطرية.

وكانت اللجنة المنظمة لحفل تجليس الأنبا اكسيوس اسقف علي ايبراشية المنصورة وتوابعها، عن تفاصيل توزيع دعوات حفل التجليس، و الترتيبات من خلال  فتح أبواب الكنيسة للمشاركين في احتفالية التجليس اعتبارًا من الساعة 6 مساء اليوم السبت 13 إبريل، ولن يتم السماح بدخول أى من الحضور أو الضيوف أو أفراد الشعب ما لم يكن يحمل دعوة خاصة للحضور محددًا بها مكان المدعو داخل أى من قاعات مبنى الكنيسة واقتصر دخول صحن الكنيسة على الآباء المطارنة والآباء الأساقفة المشاركون فى الصلاة، والآباء الرهبان والراهبات من خارج الإيبارشية أو داخلها والآباء الكهنة من خارج الإيبارشية أو داخلها وضيوف من رجال الإدارة التنفيذية والأمن والمحافظة و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإخوة الشيوخ المسلمون، وجري توزيع أماكن الحضور بالدور الأول بالكنيسة والدوران الثانى خاص بالسيدات وجري توزيع عدة  شاشات تليفزيونية لنقل الصلوات .

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