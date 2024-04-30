الإحصاء: 64.1 % من إجمالي المشتغلين بأجر يعملون بشكل دائم خلال 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، بيانًا بمناسبة اليوم العالمي للعمل الذي يحتفل به في الأول من مايو من كل عام، ويعود تاريخ عيد العمال لعام 1869؛ إذ شكل قطاع الملابس في ولاية فيلادلفيا الأمريكية ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم منظمة "فرسان العمل" كتنظيم نقابي يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل.

واشار الجهاز إلى أنه وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية بلغ معدل المشاركة عالمياً في القوى العاملة 60.8% عام 2023، وبلغ معدل البطالة 5.1% وبلغت نسبة العاملين تحت خط الفقر 6.4% عام 2023.

وأوضح أن من أهم مؤشرات بحث القوى العاملة في مصر انه بلـغت نسبة المشتغلين بشكل دائم 64.1% خلال عام 2023 من إجمــالي المشتغلين (15 سنة فــإكثر ) مقابل 67.5% خلال عام 2022 وبنسبة انخفاض حوالى 3.4%.

وبلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور 60,5%، بينما بلغت 85.3% للإناث خلال عام 2023.

وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية 40.7% خلال عــــام 2023 من إجمــالي المشتغلـين (15 سنة فأكثر).

كما بلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية بين الذكور 36.4%، بينما بلغت 65.4% للإناث خلال عام 2023.

ونسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي 96.4%، بينما بلغت 32.9% في القطاع الخاص (داخل المنشآت ) خلال عام 2023 اما نسبة المشتغلين بأجر المشتركين في التأمينات الاجتماعية لعام 2023.

ونوه الجهاز انه بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر (44,6ساعة).

وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور (45.0 ساعة) مقارنة بـ (42,5ساعة) للإناث.

اما متوسـط عـدد ساعـات العمـل الأسبوعية بين العاملين في نشاط خدمات الغذاء والإقامة بلغ بمتوسط (49.6ساعة)، ثم العاملين في الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم بمتوسط (49.1ساعة)، ثم العاملين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة بمتوسط (47,8ساعة).

كما بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الحكومي (42,0 ساعة).

و بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع العام والاعمال (45,7 ساعة) بينما بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت) (47.8 ساعة).

واشار الجهاز إلى أنه بناء على قرار المجلس القومي للأجور تم رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص الي (6000) جنيهًا ابتداء من الأول من مايو 2024.