النيابة تأمر بحبس متهمين في واقعة ممارسة الدعارة داخل فندق بالدقهلية

قرر المستشار شريف الشوربجي، رئيس نيابة أول المنصورة، بإشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، حبس مدير فندق شهير وعاملة و4 أخرين بينهم شقيقة الثانية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإدارتهم الفندق في تسهيل أعمال الدعارة وتقديم النسوة الساقطات لراغبي المتعة الحرام.

باشر التحقيقات على محمد صالح، وكيل نيابة قسم أول المنصورة، وأنكر المتهم الأول والثانية "عاملة بذات المكان"، إدارتهم للفندق فى أعمال الدعارة وممارسة البغاء، فيما أقر المتهمون الـ4 الذين جري ضبطهم متلبسين بممارسة الدعارة داخل الفندق بمقابل مادي .

تعود تفاصيل الواقعة الى تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمدعز، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية للعقيد أحمد فتح الله، رئيس قسم حماية الآداب العامة بإدارة البحث الجنائية،مفادها قيام "عبدالعزيز.س.ح.ح"،49 عاما،مدير فندق شهير بمدينة المنصورة، ومقيم بإحدى قرى مركز نبروه و"سمر.إ.إ.ا"،35 عاما،عاملة بالفندق، مقيمة احدى قرى مركز طلخا، بإدارتهم للفندق فى أعمال الدعارة.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل حملة من ضباط قسم حماية الآداب العامة بقيادة العقيد أحمد فتح الله، رئيس القسم فى إطار تعليمات مدير إدارة البحث الجنائي من ضرورة إحكام السيطرة الأمنية وضبط صور الخروج عن الشرعية والقانون.

بمداهمة الفندق جرى ضبط المتحرى عنهما وكذلك كلا من "محمود.ح.ح"،46 عاما،حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية ومقيم المنصورية الوسطى محافظة أسوان حال ممارسته الجنس برفقة "سهام.ا.ع،36 عاما، عاملة بالفندق ومقيمة بإحدى قرى مركز بلقاس، و"محمد.ز.م.خ"،29عاما،ومقيم قرية أبو النمرس مركز أبو النمرس محافظة الجيزة حال ممارسته الجنس مع شقيقة المتهمة الثالثة وتدعى "حنان.إ.أ.ا"،24 عاما، عاملة بالفندق ومقيمة بإحدى قرى مركز طلخا.

وعثر بحوزة المتهمين على مبلغ مالي وقدرة 2640 جنيه من متحصلات أعمال الدعارة وممارسة الرذيلة و5 هاتف محمول خاصة بالمتهمين والملابس الخاصة بهم وعدد 2 واقي ذكرى مغلقين .

بمواجهتهم أقر المتهم الأول والثانية بتسهيل أعمال الدعارة داخل الفندق فيما أقر باقي المتهمين بممارسة أعمال الدعارة بمقابل مادى دون تمييز.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بقراراتها السابقة.