بعد واقعة شربين.. إصابة 2 فى انهيار جزئي بمنزل في الدقهلية

بعد 24 ساعة من واقعة انهيار جزء من منزل بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، شهدت مدينة المنصورة اليوم الثلاثاء، واقعة جديدة بانهيار أجزاء من منزل بمنطقة سيدي عبدالقادر أسفر عن إصابة 2 وجرى نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وفرضت قوات الحماية المدنية كردون بمحيط المنزل.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مامور قسم شرطة أول المنصورة، من إدارة شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بمنطقة سيدي عبد القادر بانهيار أجزاء من عقار ووجود مصابين.

هرعت الحماية المدنية وقوات الإنقاذ البري وسيارات الإسعاف وضباط مباحث قسم شرطة أول المنصورة وجرى فرض كردون أمني بمحيط المنزل فضلا عن قيام مسئولي شركة الكهرباء والغاز بقطع المرافق.

و بالفحص تبين انهيار جزء من سقف الدور الثانى بمنزل مكون من طابقين أسفر عن إصابة "محمد طه محمود شاهين، 70 عاما، خديجه احمد محمود طاهر، بكدمات وسحجات"، وجرى نقلهم الى مستشفى التخصصي العام القديم، لتلقي العلاج.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

يذكر أن مدينة شربين بمحافظة الدقهلية شهدت أمس الإثنين، انهيار جزء من منزل قديم مكون من طابق أرضي وأول علوي وذلك بعد سقوط سقف الدور الأول العلوي دون خسائر فى الأرواح نظرا لكون المنزل خالي من السكان وانتقلت قوات الحماية المدنية وفرضت كردون بمحيط المنزل.

ووجه أيمن مختار، محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة كافة العقارات الآيلة للسقوط من قبل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وإصدار قرارات إزالة فورية لها واخلائها من المواطنين.