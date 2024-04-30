بالأرقام.. حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والكويت تزامنا مع زيارة الأمير للقاهرة

يزور أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح مصر اليوم الثلاثاء، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارة رسمية لتناول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي رسميا توجه الشيخ مشعل الأحمد الصباح على رأس وفد كويتي رفيع المستوى، في زيارة رسمية للقاهرة وأنه من المقرر أن يلتقي الشيخ مشعل الأحمد الصباح بالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك من أجل بحث وتناول عدد من الملفات الهامة التي تتعلق بالتعاون بين البلدين بالإضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

ومن جانبه أكد السفير الكويتي لدى مصر غانم الغانم قوله إن زيارة الشيخ مشعل الأحمد اليوم إلى مصر التي تعد الأولى له منذ توليه مقاليد الحكم في ديسمبر الماضي تحظى بترحيب كبير على المستويين الرسمي والشعبي في مصر.

وشدد على أن الزيارة تؤكد حرص القيادة الكويتية على توثيق التواصل والتشاور بين الكويت والقاهرة حول مستجدات الأحداث إقليمياً ودوليا إلى جانب بحث القضايا محل الاهتمام المشترك وتطوير العلاقات الثنائية في مجالات عدة بما يعود بالنفع على البلدين.

ونرصد بالأرقام حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين مصر والكويت:

- يبلغ حجم التبادل التجارى المشترك بين البلدين نحو 3 مليارات دولار سنويا فيما تشهد الاستثمارات الكويتية في مصر تزايد تصل إلى 15 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار استثمارات مصرية.

- تعد دولة الكويت ثالث أكبر شريك تجارى لمصر بين الدول العربية بعد الإمارات والسعودية.

- كما تأتي في المركز الخامس بقائمة أهم الدول المستثمرة بمصر.

- بلغ عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين 1305 مشاريع بحجم استثمارات 4,27 مليار دولار.

- تتوزع بين استثمارات في القطاع المالي بنسبة 39.7 بالمائة و19,7 بالمائة في قطاع النفط

- يبلغ نسبة الاستثمار الكويتي بالقطاع الصناعي نحو 10,8بالمائة حين تتوزع باقي الاستثمارات على الزراعة والتجارة.

- يبلغ حجم التبادل الاتجاري المشترك بين البلدين وفق التقديرات نحو 3 مليارات دولار سنويا

- شهدت الاستثمارات الكويتية تزايد معدلات النمو بها من جانب والمصرية من جانب آخر إذ بلغ حجم الاستثمارات الكويتية الحكومية والخاصة تقريبا 15 مليار دولار والاستثمارات 1,1 مليار دولار.

- تجاوز حجم استثمارات القطاع الخاص الكويتي في مصر 10 مليارات دولار في مجالات السياحة والتمويل والصناعات والعقارات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات

- بلغ عدد الشركات الكويتية في مصر تقريبا 1337 شركة بحسب البيانات الرسمية لعام 2021