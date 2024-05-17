والدها رفض خطبتها.. حبل المشنقة يكتب الفصل الأخير في حياة فتاة الصف

أنهت فتاة في عقدها الثاني حياتها شنقا لمرورها بأزمة نفسية لرفض والدها خطبتها من شاب بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة فتاة مشنوقة داخل منزلها بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ. وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة مشنوقة ومدلاه بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة وبسؤال أفراد اسرتها افادوا بإقدامها على إنهاء حياتها لرفض والدها خطبتها لأحد الأشخاص ترتبط به عاطفيا، ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.