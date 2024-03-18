تاجروا فى البشر.. القبض على شخصين فى الدقهلية أنشأوا شركة وهمية لتسهيل أعمال الدعارة

ألقى ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا القبض على شخصين بمحافظة الدقهلية بعد قيامهما بإنشاء شركة بأوراق مزورة تحت مسمى أمن وحراسة، للإتجار فى البشر وقيامهم باستقطاب الفتيات وابتزازهن واجبارهن على العمل فى الأعمال المنافية للآداب والملاهي الليلية و بمواجهتهم أقروا واعترفوا بإرتكاب الوقائع وعثر بحوزتهم على عقود زواج عرفية ومقاطع فيديو وصور لـ500 فتاة وإيصالات أمانة.

ضبط شخصين فى الدقهلية أجبروا الفتيات على العمل في الدعارة:

البداية بتلقي رئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لحماية الآداب العامة بلاغا من "س.ع.ع"، 24 عاما، طالبة ومقيمة دائرة مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية تعرضها للتهديد والابتزاز من كلا من :"محمود.م.م"، 42 عاما، لا يعمل ومقيم مركز بني سويف وله محل إقامة اخر بمحافظة الاسكندرية، و"عبدالفتاح.ا.غ"، 41 عاما، عامل، ومقيم الأندلس بدائرة قسم جمصة محافظة الدقهلية، وإجبارها على التوقيع على ايصالات امانة و عقود زواج عرفية وارغامها على ممارسة الدعارة والتحصل من وراء ذلك على مبالغ مالية.

وذكرت محررة البلاغ في محضر الشرطة، انها تقابلت مع المتهم الأول حال تواجدها للعمل بمحافظة الإسكندرية وقام باستدراجها للعمل فى الأعمال المنافية للآداب مستغلا حاجتها وقيامه بالحصول على توقيعها على ايصالات امانة وعقود زواج عرفي وتوجيهها للعمل بمجال الدعارة مع المتهم الثاني بمدينة المنصورة.

ضبط المتهمين بالإتجار فى البشر وتسهيل أعمال الدعارة فى الدقهلية:

بتقنين الإجراءات جرى تشكيل حملة من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا وضبط المتهمان ، وبتفتيش المتهم الأول عثر على 2 هاتف محمول ، وجهاز لاسلكي ماركة موتورولا، ولاب توب وهارد ديسك محمل عليه 500 مقطع فيديو وصور لفتيات، و41 عقد زواج عرفي ، و7 عقد زواج عرفي فارغ، إيصال أمانة، 21 عقد اتفاق بين طرفين، 10 طلب استلام عمل، 12 إقرار استلام عمل، أوراق مزورة بشركة مزعومة بمسمى أمن وحراسة.

كما عثر بحوزة المتهم الثانى عل 3 هاتف محمول و480 ألف جنية مصري و 131 دولار أمريكي ، و10 آلاف دينار عراين و100ريال يمني، و200جنية سوداني، و100 بيسة عماني، و10 دينار ليبي، 10 آلاف ليرة لبناني، 1000 دينار جزائري، 30 روبية هندي، دينار كويتي ، و 5 درهم اماراتي، 35 يورو ، 833 ريال سعودي، 69 إيصال امانة لفتيات محددة، 5 إيصالات أمانة فارغة، 2 عقد مل، 2 عقد زواج عرفي، شهادة ميلاد لإحدى الفتيات، كمية من نبات البانجو المخدر،اقراص مخدرة.

ضبط تشكيل عصابي للإتجار فى البشر بمحافظة الدقهلية:

بمواجهة المتهمان اعترفا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم للاتجار فى البشر واستقطاب الفتيات لإجبارهن فى العمل بالأعمال المنافية للآداب بالمحال والملاهي الليلية عقب توقيعهم على ايصالات امانة و عقود زواج عرفية وقيامهما بإنشاء شركة وهمية للأمن والحراسة بأوراق مزورة لاستقطاب الفتيات بدعوى تشغيلهن بها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 615 لسنة 2024 إدارة قسم جمصة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.