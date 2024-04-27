بايرن ميونخ يهزم فرانكفورت بصعوبة في الدوري الألماني بمشاركة مرموش

حقق بايرن ميونخ فوزًا صعبًا على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 2-1، مساء السبت، في إطار منافسات الجولة 31 من الدوري الألماني.

شارك المهاجم المصري عمر مرموش مع فرانكفورت طوال المباراة.

سيطر بايرن ميونخ على مجريات الشوط الأول، وافتتح التسجيل في الدقيقة 9 عن طريق هاري كين، بعد تلقيه تمريرة حاسمة من كونراد لايمر.

ولكن لم يمر وقت طويل حتى تمكن آينتراخت فرانكفورت من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 23، من خلال هيوجو إكيتيكي، بعد صناعة باتشو تينوريو.

وفي الشوط الثاني، واصل بايرن ميونخ ضغطه على مرمى فرانكفورت، وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 60، نجح هاري كين في ترجمتها إلى هدف، ليُعزز تقدم أصحاب الأرض.

وحاول فرانكفورت العودة في المباراة، لكنه لم يتمكن من هز شباك بايرن ميونخ مرة أخرى، لتنتهي المباراة بفوز صعب للبافاري.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد بايرن ميونخ إلى 69 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد فرانكفورت عند 45 نقطة في المركز السادس.