تعرف على تشكيل مباراة الجونة والاتحاد السكندري

أعلن علاء عبدالعال، المدير الفني لفريق الجونة تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد في المباراة المقرر لها بعد قليل، في إطار مسابقة الدوري

ويحل الاتحاد ضيفًا على الجونة بملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة دوري نايل.

وجاء تشكيل الجونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: كمال أبوالفتوح، أحمد عبدالرسول، أحمد حسام، أحمد شوشة.

خط الوسط: الدغامي، رضا صلاح، أيمن موكا، فرانك إيتوجا، أشرف مجدي.

خط الهجوم: أرنود.

وعلى مقاعد البدلاء:

صبحي سليمان. حسام ايفونا، محمد الصباحي، نور السيد، محمد العكش، عبدالله عبادي، بيكالي، حسن سمير، مازن ياسر.

و أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيل فريقه لمواجهة الجونة، في الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري على النحو التالي: المهدي سليمان، هشام صلاح، مصطفى إبراهيم، إسلام أبو سليمة، كريم الديب، ناصر ناصر، خالد الغندور، عمرو صالح، أحمد عادل ميسي، بنجامين بواتينج، مابولولو.

ويجلس على دكة البدلاء: عمر صلاح، محمود شبانة، عمر الوحش، هاني الطامي، مورو ساليفو، بلال السيد، عبد الغني محمد، أحمد عيد، بيكالي أوبامي.