وسائل إعلام إسرائيلية: عائلات المحتجزين تتهم نتنياهو بالفشل في عقد صفقة لإطلاق سراحهم

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عائلات المحتجزين فى غزة اتهموا نتنياهو بأنه أفشل صفقة تلو الأخرى لإطلاق سراح ذويهم، حسبما ورد في نبا عاجل على قناة "القاهرة الإخبارية".

واوضحت وسائل الإعلام الإسرائلية أن عائلات المحتجزين فى غزة يدعون لإنهاء الحرب، ويقولون إن الدخول لرفح الفلسطينية تضحية إضافية.

في السياق ذاته، أكدت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، أن نتنياهو يعمل بشكل سري على إعاقة تنفيذ صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

واشارت الى أنه رغم قرار الحكومة بتحديد عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين سيسمح بإطلاق سراحهم مقابل كل إسرائيلي مختطف في قطاع غزة، فإن نتنياهو كان يتواصل مع رئيس جهاز الموساد ويطلب تقليص العدد الذي تمت الموافقة عليه في اجتماعات الحكومة.