ads
السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

وسائل إعلام إسرائيلية: عائلات المحتجزين تتهم نتنياهو بالفشل في عقد صفقة لإطلاق سراحهم

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عائلات المحتجزين فى غزة اتهموا نتنياهو بأنه أفشل صفقة تلو الأخرى لإطلاق سراح ذويهم، حسبما ورد في نبا عاجل على قناة "القاهرة الإخبارية".

واوضحت وسائل الإعلام الإسرائلية أن عائلات المحتجزين فى غزة يدعون لإنهاء الحرب، ويقولون إن الدخول لرفح الفلسطينية تضحية إضافية.

في السياق ذاته، أكدت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، أن نتنياهو يعمل بشكل سري على إعاقة تنفيذ صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

واشارت الى أنه رغم قرار الحكومة بتحديد عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين سيسمح بإطلاق سراحهم مقابل كل إسرائيلي مختطف في قطاع غزة، فإن نتنياهو كان يتواصل مع رئيس جهاز الموساد ويطلب تقليص العدد الذي تمت الموافقة عليه في اجتماعات الحكومة.

إعلام إسرائيلي المحتجزين في غزة المعتقلين الفلسطينيين انهاء الحرب تبادل أسرى هيئة البث الإسرائيلية حركة حماس رفح الفلسطينية صفقة تبادل أسرى نتنياهو