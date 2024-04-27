كيف تتخلص من قشرة الرأس ؟

قشرة الرأس من الحالات الشائعة التي تؤثر على فروة الرأس، حيث تظهر قشور بيضاء أو صفراء قد تكون مزعجة لكنها عادةً ليست خطيرة.

تقدم الدكتورة أناستاسيا فيدوروفا، أخصائية علاج الشعر، بعض النصائح للتقليل من ظهور قشرة الرأس.

تشير الدكتورة فيدوروفا إلى أن ظهور قشرة الرأس يُرتبط غالبًا بالتهاب الجلد الدهني، ولكن قد تكون هناك أسباب أخرى، لذا يُنصح بالتشاور مع طبيب لتحديد السبب الحقيقي ووصف العلاج المناسب.

نصائح لتقليل ظهور قشرة الرأس

التغذية الصحية: لابد من نظام غذائي صحي، ويجب تجنب الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات السريعة والدهون المشبعة، وزيادة تناول الفواكه والخضروات التي تُثبت علميًا أنها تقلل من احتمال ظهور قشرة الرأس.

شرب الماء: يجب شرب ما لا يقل عن 1.5 لتر من الماء يوميًا، وتجنب الإفراط في شرب القهوة التي قد تؤثر سلبًا على فروة الرأس.

العناية بالشعر: يُنصح بالاعتناء بطريقة الغسل واختيار الشامبو المناسب، حيث يمكن أن يسبب تغيير الشامبو ظهور قشرة الرأس.

التحكم بالإجهاد: يجب تجنب المواقف العصيبة قدر الإمكان، وممارسة التمارين التنفسية والنشاط البدني للتحكم في مستويات الإجهاد.

تجنب ارتداء القبعات الضاغطة: يُفضل ارتداء قبعات مصنوعة من مواد طبيعية ومريحة لتجنب التهيج على فروة الرأس.

قد تكون هذه النصائح مفيدة للحد من ظهور قشرة الرأس وتحسين صحة فروة الرأس. ومع ذلك، يُشدد الخبراء على أهمية استشارة الطبيب المختص لتقديم النصائح الشخصية والعلاج المناسب لحالة كل فرد.