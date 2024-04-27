أنس جابر تواصل تألقها وتتأهل لثمن نهائي بطولة مدريد للتنس

واصلت النجمة التونسية أنس جابر تألقها في بطولة مدريد المفتوحة للتنس، بعد فوزها على نظيرتها الكندية ليلى فيرنانديز، مساء اليوم السبت، لتتأهل إلى ثمن نهائي البطولة.

عانت جابر، المصنفة العاشرة عالمياً، في تحقيق الفوز على فيرنانديز، المصنفة رقم 19 عالميًا، بعد مباراة ماراثونية استمرت ساعتين و24 دقيقة، حسمتها وزيرة السعادة التونسية لصالحها بنتيجة (7-5) و(2-6) و(6-4).

بهذا الفوز، أصبحت أنس جابر اللاعبة الوحيدة في تاريخ بطولة مدريد المفتوحة للتنس، التي تحقق 10 انتصارات مقابل هزيمة واحدة، وذلك من أصل 11 مشاركة لها في البطولة، محققة أعلى نسبة انتصارات في تاريخ البطولة، وذلك بحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات.

تعد هذه المرة الثالثة التي تتأهل فيها أنس جابر إلى ثمن نهائي مدريد المفتوحة، بعد أن توجت بلقب البطولة في عام 2022، وودعت من الدور الثالث في نسخة 2021.

تنتظر جابر في الدور الرابع مهمة صعبة، حيث تواجه اللاتفية إيلينا أوستابينكو، التي فازت على الأرجنتينية ماريا كارلي بمجموعتين دون رد بواقع (6-3) و(6-3).