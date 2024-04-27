"المعمورة" من أقدم المستشفيات التي تقدم الرعاية النفسية للمرضى.. وافتتاح مركز علاج الإدمان بسعة 70 سريرًا

تعتبر مستشفى المعمورة للصحة النفسية بمحافظة الإسكندرية، واحدا من أقدم المستشفيات التي تقدم الرعاية النفسية للمرضى منذ شهر أكتوبر عام 1967، وإلى الآن، وجرى ضمها لوزارة الصحة بتاريخ 21/9/1997 بناء على القرار الجمهوري رقم 331 لسنة 1997، ليتم ضمه للأمانة العامة للصحة النفسية بتاريخ 21/1/1998 بناء على قرار وزير الصحة رقم 32 لسنة 1998.

والمستشفى مقام على مساحة تبلغ حاليا 52000 متر مربع، تحتوي على مجموعة من الأقسام أبرزها أربعة أقسام علاجية نفسية (سيدات)، وستة أقسام علاجية نفسية (رجال)، وقسم علاج الإدمان سيدات، وقسم التشخيص المزدوج، وقسم طب نفسي المسنين رجال، وقسم طب نفسي المسنات سيدات، وقسم طب نفسي المراهقات، وقسم طب نفسي المراهقين.

وخلافاً لما تقدمه المستشفي من رعاية صحية ونفسية للمرضي منذ أعوام، وانطلاقاً من اهتمام الدولة بالاهتمام بالرعاية الصحية والنفسية وعلاج الإدمان، تم افتتاح مركز علاج الإدمان بمستشفى المعمورة للطب النفسي وعلاج الإدمان بسعة 70 سريرا بعد انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالإضافة لتفقد اعمال التطوير بمشروع إحلال وتجديد المطبخ والمغسلة بالمستشفي.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الدولى الثامن للصحة النفسية بالإسكندرية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان.

هذا بجانب وجود عيادات خارجية عامة تعمل طوال أيام الأسبوع، ومنها عيادة الطب النفسي للأطفال، وعيادة التوحد، وعيادة الطب النفسي للمراهقين، وعيادة علاج الإدمان للمراهقين، وعيادة الإدمان، وعيادات علاج الإدمان المسائية لعلاج الإدمان، وعيادة مكافحة التدخين، وقسم خاص بالطوارئ.