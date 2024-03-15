ضبط سائق تحرش بفتاة في نهار رمضان بالدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية من ضبط سائق سيارة أجرة وذلك بعد قيامه بالتحرش بفتاة حاصلة على ليسانس آداب حال استقلالها سيارة الأجرة بجوار قائد السيارة وقيامه بإستخراج عضوه الذكري والتقاطها مقطع فيديو للواقعة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجناية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من "ملك.ح.ع.ع"، 23عاما، حاصلة على ليسانس آداب ومقيمة بندر دكرنس بأنها حال استقلالها السيارة رقم "د ط ج 8529 أجرة ميكروباص" قيادة المدعو "السيد.م.ا.ا"، 34 عاما، سائق ومقيم قرية دموه دائرة المركز من موقف سيارات "المنصورة- دكرنس" متوجهة إلى محل إقامتها وجلوسها بجوار قائدها وفي الطريق العام قام بإخراج "عضوه الذكري" لها بقصد التحرش وقامت بالتقاط مقطع فيديو للواقعة وقدمته بمحضر الشرطة.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس من ضبط المتهم قائد السيارة والسيارة وبمواجهة اعترف بارتكابه الواقعة. تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.