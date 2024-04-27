المقاولون العرب تنتهي من طريق وكوبري ساكا لإنقاذ سكان أوغندا من الفيضانات

أعلن المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب، أن الشركة في أوغندا، قد انتهت من مشروع طريق وكوبرى ساكا، والذى يمر فى منطقة مستنقعات يوجد بها نهر بلوجومبا، والذى يشهد حدوث فيضانات تتسبب فى قطع الطريق بين عدد من المدن الهامة بشرق أوغندا، وقد تسببت العام الماضى فى مصرع 28 مواطن أوغندي.

وأضاف المهندس أحمد العصار، أنه طبقاً للتعليمات الرئاسية بدولة أوغندا، للحفاظ على حياة المواطنين من الفيضان، سارعت شركة المقاولون العرب بالعمل على الانتهاء من المشروع، وإنقاذ طريق باليسا كاليرو، حيث تم ضغط البرنامج الزمنى والانتهاء من المشروع قبل الموعد المقرر بحوالي 11 شهر، وذلك وسط إشادة كبيرة من المسؤولين المحليين ومسؤولي هيئة الطرق الأوغندية، وسكان تلك المناطق، نظراً لسرعة الاستجابة والجودة التى يتميز بها العمل.

وأشار المهندسان محمد طلبة العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الأوغندية، والمهندس صلاح رضوان مدير عام الشركة، أن طول المشروع يبلغ 4.5 كم داخل المستنقعات ويشمل إنشاء كوبرى على نهر بلوجومبا، كما يشمل المشروع 10 أعمال صناعية أخرى.

ويمثل هذا المشروع أحد الأعمال التى تنفذها شركة المقاولون العرب بأوغندا.

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