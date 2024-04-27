بالفيديو.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الهيئة نوهت أكثر من مرة لوجود عاصفة ترابية في المحافظات الجنوبية خاصة محافظة أسوان، مضيفة أن المحافظات الجنوبية تتأثر بمنخفض السودان الموسمي، والذي يؤدي إلى انتشار كتل هوائية رطبة قادمة من على البحر الأحمر.

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي ونهاد سمير مذيعتا برنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، “بجانب المنخفض السوداني الموسمي، هناك منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما أدى إلى سقوط أمطار رعدية ووجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة مما تسببت في تدهور الرؤية الأفقية”، مشيرة إلى أن سبب ظهور العاصفة الترابية الحمراء في أسوان يعود إلى ارتفاع نسبة الرياح ووجود كمية من الأتربة والرمال في حركة الرياح التي تشهدها هذه المحافظات الجنوبية.

وأشارت إلى أن حالة الطقس اليوم السبت تشهد استقرار نسبي في أسوان، كما أن مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر وجود أمطار رعدية قد تصل إلى حد السيول في المناطق الجبلية، مردفة أن منخفض سيؤثر على شبه الجزيرة العربية، موضحة أن الخلايا الرعدية هي عبارة عن السحب الرعدية، وتتميز بالقوة وتتمركز في مناطق جبلية.

ونوهت إلى أن وجود نشاط الرياح يؤدي إلى الشعور بانخفاض درجات الحرارة، كما أن المحافظات الجنوبية تشهد أمطار رعدية قد تصل إلى حد السيول، لافتة إلى أن محافظات القاهرة لن تشهد سقوط أمطار خلال الأسبوع الحالي.