الرئيس العراقي يدين الهجوم على حقل "كورمور" للغاز بمحافظة السليمانية

أدان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم السبت، الهجوم الذي استهدف حقل "كورمور" للغاز بمدينة السليمانية.

وقال الرئيس العراقي - في تدوينة نقلتها قناة (العراقية) الإخبارية - "ندين ونستنكر بشدة القصف الذي استهدف حقل (كورمور) للغاز في مدينة السليمانية؛ الذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى وانقطاع الطاقة الكهربائية".

وأكد رشيد أن مثل هذه الأعمال الإجرامية تمثل تعديًا على المصالح العامة للدولة والمواطنين وتهدد أمن البلد واستقراره.. داعيا الأجهزة الأمنية إلى إجراء تحقيق عاجل بالحادث، وكشف ملابساته ومحاسبة الجناة واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة لمنع تكراره.

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت - في وقت سابق - تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الهجوم التخريبي على حقل "كورمور" للغاز الذي تسبب في مقتل وإصابة 4 أشخاص.