إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة إثر سقوطهم من أعلى دراجة بخارية بالدقهلية

أصيب ثلاثة أشخاص اليوم الخميس، بإصابات متفرقة وذلك إثر سقوطهم من أعلى دراجة بخارية كانوا يستقلونها على طريق بلقاس فى محافظة الدقهلية وجرى نقلهم لمستشفى بلقاس لتلقي العلاج اللازم.

وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود أشاره من مستشفى بلقاس لمركز شرطة بلقاس من المستشفى المركزي بوصول كل من عبد البديع أبو زيد عبد التواب، 55 عامًا، مصاب بسحجات بالقدم اليمنى، ومحروس عبدالله النجار 65 عامًا، مصاب بسحجات بالقدم اليمنى، وأحمد محمد عبدالجليل 15 عامًا، بكدمات بالجسم، ادعاء حادث طريق.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء استقلال المصابين دراجة بخارية على طريق عزبة عش العقاب بلقاس انقلبت بهم، ما تسبب في حدوث إصابتهم.

وجرى عمل الإسعافات اللازمة للمصابين بالمستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.