تشاهدون اليوم.. ليفربول في لقاء الفرصة الأخيرة أمام وست هام ومواجهات قوية في الدوريات الأوروبية

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم السبت 27 أبريل 2024 في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية وعلى رأسها مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

وست هام X ليفربول – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

فولهام X كريستال بالاس – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

مانشستر يونايتد X بيرنلي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

نيوكاسل يونايتد X شيفيلد يونايتد – 5 مساء عصرا على قناة beIN Sports HD 2

وولفرهامبتون X لوتون تاون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

إيفرتون X برينتفورد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

أستون فيلا X تشيلسي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإسباني

لاس بالماس X جيرونا – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 3

ألميريا X خيتافي – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ديبورتيفو ألافيس X سيلتا فيجو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد X أتلتيك بيلباو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ليتشي X مونزا – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

يوفنتوس X ميلان – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

لاتسيو X هيلاس فيرونا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1





مباريات الدوري الألماني

بايرن ميونخ X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 على قناة beIN Sports HD 5

لايبزيج X بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30

فرايبورج X فولفسبورج – الساعة 4:30

أوجسبورج X فيردر بريمن – الساعة 4:30 على قناة beIN SPORTS XTRA 3

باير ليفركوزن X شتوتجارت – الساعة 7:30 على قناة beIN Sports HD 1



مباريات الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان X لوهافر – الساعة 10 على قناة beIN Sports HD 4



الدوري السعودي

الرائد X الاتفاق – الساعة 6 مساء على قناة SSC HD

الأخدود X أبها – الساعة 6 مساء على قناة 2 SSC HD

الخليج X النصر – الساعة 9 مساء على قناة SSC HD



مباريات الدوري المصري

بلدية المحلة X زد اف سي – الساعة 5 مساء على قناة on time sport

الجونة X الاتحاد السكندري – الساعة 8 مساء على قناة on time sport



مواعيد مباريات الدوري التركي

قاسم باشا X سامسون سبور – الساعة 4 عصرا

سيفاس سبور X قونيا سبور – الساعة 4 عصرا

هاتاي سبور X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 7 مساء

فناربخشة X بشكتاش – الساعة 7 مساء

