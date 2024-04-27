رئيس "الأركان الأمريكية": أوكرانيا لا تستطيع إيقاف روسيا دون دعم عسكري متواصل

أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال تشارلز براون، أن القوات الأوكرانية تواجه تحديات خطيرة ولا تستطيع إيقاف القوات الروسية وتقييدها دون دعم عسكري متواصل.

وقال براون - حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /السبت/ - "إن روسيا تعمل بقوة على إعادة تشكيل قوتها العسكرية مستخدمة تفوقها العددي لإرهاق عزيمة وموارد أوكرانيا، مشددا على ضرورة العمل بجدية لمواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا لمواجهة التفوق المستمر لموسكو".

يشار إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أعلن - أمس - حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار، هي الأكبر التي تعلنها واشنطن، وقال" إذا انتصر بوتين في أوكرانيا فإن العواقب ستكون عالمية، وأوروبا ستواجه تهديدا أمنيا لم نره من قبل".