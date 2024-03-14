مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة أمام المنطقة الصناعية بجمصة

لقى شخص مجهول مصرعه، بعدما صدمته سيارة مسرعة على طريق "كفرالشيخ - دمياط" أمام المنطقة الصناعية بنطاق مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى جمصة المركزي وانتداب الأدلة الجنائية لتصوير الجثمان وعمل نشرة بأوصافه للوصول إلى أهليته.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، من مستشفى جمصة المركزي بوصول شخص مجهول الهوية فى العقد الرابع من العمر يرتدي ملابس "رثة" كاملة ولا يحمل معه متعلقات شخصية ، ويرجح أن يكون من الهوام "جثة هامدة"، على إثر إصابته بنزيف بالأذنين واشتباه كسر فى الجمجمة والضلوع ونقله إلى المستشفى بسيارة إسعاف "إدعاء حادث طريق".

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة بقيادة الرائد محمود القصبي، رئيس المباحث، بالفحص تبين انه حال سير المتوفي ترجلا على طريق "كفر الشيخ – دمياط " امام المنطقة الصناعية بدائرة القسم اصطدمت به سيارة مجهولة "فر قائدها هاربا عقب الحادث"، مما أدى الى حدوث اصابته التي اودت بحياته.

وأكد تقرير مفتش الصحة للمتوفي ان سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة الإصابات التي لحقت به ولا توجد شبهة جنائية .

جرى إخطار قسم الأدلة الجنائية لتصوير الجثمان ورفع بصماته واتخاذ إجراءات النشر وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي كلفت بتحديد شخصية المتوفى وتحديد السيارة مرتكبة الحادث وضبطها وقائدها.