ads
الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل أسعد المنادي وكيل وزارة الزراعة الجديد

محافظ الدقهلية يتقبل
محافظ الدقهلية يتقبل وكيل وزارة الزراعة الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية اليوم الخميس، المهندس أسعد المنادي، وكيل وزارة الزراعة الجديد خلفا للدكتور طارق صلاح سالم.

تعيين المهندس أسعد المنادي وكيلا لوزارة الزراعة فى الدقهلية:

وقدم محافظ الدقهلية التهنئة لوكيل وزارة الزراعة الجديد بمناسبة توليه مهام عمله بمحافظة الدقهلية عقب صدور قرار الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة.

وقال محافظ الدقهلية، أن الدقهلية تعد سلة مصر في إنتاج المحاصيل الزراعية، فهي محافظة زراعية في المقام الأول، وتتميز بزراعتها المتنوعة، مؤكدا تقديم الدعم الكامل للفلاح الدقهلاوي وحل كافة مشاكله من خلال التعاون مع وزارة الزراعة وفريق العمل.

txt

تنفيذ 22 قرار إزالة تعد على أراضي أملاك الدولة في الدقهلية

الدكتور السيد القصير وزير الزراعة الدكتور السيد القصير الدقهلية اليوم الدقهلية الدكتور ايمن مختار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية السيد القصير وزير الزراعة بمحافظة الدقهلية ايمن مختار محافظ الدقهلية في الدقهلية محافظ الدقهلية وكيل وزارة الزراعه وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الدقهلية وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية