محافظ الدقهلية يستقبل أسعد المنادي وكيل وزارة الزراعة الجديد

استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية اليوم الخميس، المهندس أسعد المنادي، وكيل وزارة الزراعة الجديد خلفا للدكتور طارق صلاح سالم.

تعيين المهندس أسعد المنادي وكيلا لوزارة الزراعة فى الدقهلية:

وقدم محافظ الدقهلية التهنئة لوكيل وزارة الزراعة الجديد بمناسبة توليه مهام عمله بمحافظة الدقهلية عقب صدور قرار الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة.

وقال محافظ الدقهلية، أن الدقهلية تعد سلة مصر في إنتاج المحاصيل الزراعية، فهي محافظة زراعية في المقام الأول، وتتميز بزراعتها المتنوعة، مؤكدا تقديم الدعم الكامل للفلاح الدقهلاوي وحل كافة مشاكله من خلال التعاون مع وزارة الزراعة وفريق العمل.