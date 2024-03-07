تنفيذ 22 قرار إزالة تعد على أراضي أملاك الدولة في الدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، من خلال التنسيق والتعاون مع اللواء مروان حبيب مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية انطلاق أعمال المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق محافظة الدقهلية خلال المرحلة الثانية والتي بدأت من اليوم 24 فبراير الجاري وتستمر حتي 15 مارس .

وقال محافظ الدقهلية أن ما جرى تنفيذه اليوم خلال ضمن المرحلة الثانية من الموجة 22 تنفيذ 22 قرار إزالة تعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية الخاصة ، منهم 21 قرار إزالة تعدي بالزراعة بمساحة 8 فدان و 8 قيراط و 20 سهم ولاية الري بمركز المنزلة ، وعدد (1) تعدي علي الارض الزراعية الخاصة بمركز المنصورة.

واوضح أن إجمالي ما تم تنفيذه منذ بداية المرحلة الثانية من الموجة 22 عدد 156 قرار إزالة تعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية الخاصة منهم عدد 106قرار إزالة تعدي بالبناء علي أملاك الدولة بمساحة 43.977 متر مربع و43 قرار إزالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 14 فدان و19 قيراط 8 سهم ، وعدد (7) تعدي علي الاراضي الزراعية الخاصة. بمساحة 2.687 متر مربع.

ووجه " المحافظ " بضرورة اتخاذ كافة إجراءات التحفظ علي الأراضي المستردة خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة وإعادة الأراضي الي سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت

وقال انه لا تهاون مطلقا مع اي مخالفات علي الأراضي الزراعية أيا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة..

وأشار الي ان هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ اعمال الازالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات أهدافها المرجوة..

الجدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة كافة المعوقات من خلال ادارة الأملاك بالمحافظة وجهات الولاية ومديرية الأمن وأقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.