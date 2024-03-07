إصابة 5 في اصطدام سيارة أجرة ببلدورة في الدقهلية

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة جراء وقوع حادث تصادم سيارة اجرة ببلدورة على طريق (ميت غمر- أجا) بين قريتي فيشابتا وطنامل بمركز اجا، بمحافظة الدقهلية وجرى نقل المصابين لمستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعقيد تامر يحيي، مأمور مركز شرطة أجا، بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين على طريق أجا أمام فرية (فيشا بنا ) بنطاق المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص إصابة خمسة اشخاص بكدمات وكسور وجروح اثر وقوع حادث تصادم سيارة اجرة برصيف على طريق اجا امام قرية فيشا بنا.

واسفر الحادث عن اصابة كلا من:"نجفه عاطف خيري، 47 عامًا، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، عبدالله سمير عبدالله 40 عاما مصاب بجرح بفروه الرأس،مروه سمير حسن 38 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، ايمن ابراهيم محمد 26 عاما، مصاب جرح بالرأس ٥ سم، محمد احمد محمود 30 عاما، مصاب كدمات متفرقه بالجسم.

جرى نقل المصابين الى مستشفى اجا المركزى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.