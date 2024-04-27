غدا.. قطع المياه عن قريتي كوم أبو خلاد والبرج بناصر ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قريتي كوم أبو خلاد والبرج بمركز ناصر، غدا الأحد 28 أبريل 2024 "لمدة 8 ساعات" اعتبارًا من الساعة 9صباحًا حتى 5 مساءً وذلك لاستكمال أعمال ومشروعات مياه الشرب ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب استكمال المشروعات لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.