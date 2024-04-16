سكرتير عام مساعد بني سويف يقود حملة لحماية المستهلك لمتابعة انخفاض أسعار

قاد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، اليوم الثلاثاء، حملة مكثفة لمتابعة انخفاض أسعار المأكولات والوجبات الشعبية بالمطاعم والمخابز السياحية بعد تخفيض أسعار السلع الاستراتيجية، وذلك بالتنسيق مع قطاعات التموين وحماية المستهلك والصحة والجهات ذات الصلة.

وتم المرور على عدد كبير من مطاعم الفول والفلافل والوجبات الشعبية والمخابز السياحية والكافيهات بمدينة بني سويف لمتابعة التزام المسئولين عن تلك المطاعم والمخابز بتخفيض الأسعار، خاصة بعد الانخفاض الملحوظ وتثبيت أسعار السلع الاستراتيجية السبع "زيت، دقيق، فول، عدس، أرز، مكرونة، سكر" ، وقد تم التأكيد على وضع قوائم ولافتات بالأسعار الجديدة والالتزام بها، والتي لاقت تجاوبًا من أصحاب تلك المنشآت، بينما تم ضبط والتحفظ على كميات من العصائر والفواكه منتهية الصلاحية بأحد الكافيهات خلال الجولة.

كما قامت لجنة حماية المستهلك "اليوم" بحملة على الأسواق والمحلات وأماكن تداول السلع والأنشطة التجارية بمدينة بني سويف، للتأكد من توافر السلع، ومتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومواجهة الغش التجاري ، وقد أسفرت الحملة عن ضبط مركز للجهاز الهضمي والمناظير "يدار بدون ترخيص"، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بمعرفة إدارة العلاج الحر والأجهزة والجهات المختصة.

ورافق السكرتير العام المساعد خلال جولته د.علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة، د.أسماء مجدي نائب رئيس المدينة، د.سامي الدهشوري من الطب البيطري، د.أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر، ومسئولو حماية المستهلك والتموين والقوى العاملة والصحة والجهات ذات الصلة.