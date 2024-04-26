افتتاح مسجد الرحمن الشرقي بزاوية المصلوب "بعد أعمال الصيانة ورفع الكفاءة" ببني سويف



أناب المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، رئيس مدينة الواسطى في افتتاح مسجد الرحمن الشرقي، بعزبة ابوحمود التابعة لقرية زاوية المصلوب بالواسطى، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، وإعمار بيوت الله.



أدى رئيس المركز ومرافقوه صلاة الجمعة بالمسجد المقام على مساحة 210م بعد صيانته وتطويره، بتكلفة إجمالية 600 ألف جنيها "جهود ذاتية"، وقد ألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ محمد عبد العاطي عبدالفتاح مدير إدارة أوقاف الواسطى، وذلك في حضور الأستاذ عماد صقر، وأشرف سعيد نائبي رئيس المركز وعدد من قيادات الأوقاف والقيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي القرية.