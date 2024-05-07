محمد سعد عبد الحفيظ: إجبار تل أبيب على الهدنة يتطلب تضافر جهود من الدول العربية

قال الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ وكيل نقابة الصحفيين، إنه كان هناك ادعاءات بأن حماس هي من ترفض الهدنة، ولكن موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار جعل الكرة في ملعب إسرائيل.

وتابع سعد عبد الحفيظ خلال للقاءه برنامج " في المساء مع قصواء " تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية " سي بي سي" أن نتنياهو يراهن على استمرار الحرب، ويريدها تستمر لأبعد حد لانه يعلم ان حال موافقته سيكتب نهايته.



وأوضح أن نتنياهو راهن على استمرار حماس في الحرب، وبالتالي حماس أربكت فكرة، بعد قلب الطاولة وجعل الكرة في ملعبه، لأن المقترح الذي وافقت عليه حماس تبنته أمريكا ووافقت عليه إسرائيل.

وأشار إلى أن نتانياهو الآن في موقف حرج، لأن لديه وزيران، أعلنا ان أنه حال قبول نتنياهو المقترح سوف ينسحبان وبالتالي وقوع الحكومة، ومن ثم محاكمته على ما ارتكبه من جرائمأو وقائع فساد.

ونوه أن إجبار تل أبيب على الهدنة يتطلب تضافر جهود من الدول العربية، وموقف أمريكا ليس مرتبك بل هي شريك أساسي في الحرب، لأن هدفها سحق المقاومة الفلسطينية لإعادة تشكيل المنطقة.