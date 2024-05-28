رسميًا.. النرويج تعلن الاعتراف بدولة فلسطين

أعلنت النرويج اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024 الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، بحسب البيان الصادر من وزارة الخارجية النرويجية.

وقالت وزارة الخارجية النرويجية، إن "اعتراف النرويج الرسمي بفلسطين كدولة دخل حيز التنفيذ".

وأوضح بيان الخارجية النرويجية أن "عددا من الدول الأوروبية الأخرى ذات التفكير المماثل ستعترف رسميا بفلسطين في نفس التاريخ".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، دخول اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين مرحلة التنفيذ، مشيرا إلى أن "هذا الاعتراف “خطوة تاريخية” تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام".

وأوضح رئيس الوزراء الإسباني خلال مؤتمر صحفي قبل إقرار حكومته مرسوما تعترف بموجبه إسبانيا بدولة فلسطين، إن مدريد لا تعترف بالتغييرات التي قامت بها إسرائيل بعد عام 1967 دون اتفاق الإسرائيليين والفلسطينيين.

والأسبوع الماضي أعلنت أيرلندا والنرويج وإسبانيا اعترافهم بفلسطين في انتظار الإقرار الرسمي لهذه الخطوة وهو ما أعلن عنه اليوم.

وارتفع عدد الدولة التي تعترف بفلسطين إلى 147، من أصل 193 دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.