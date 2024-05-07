فلسطين.. وصول 5 شهداء لمستشفى الكويت جراء استهداف الاحتلال منزلًا في تل السلطان برفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بوصول 5 شهداء فلسطينيين إلى مستشفى الكويت جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة " أبوعمرة " بحي البراهمة في تل السلطان برفح الفلسطينية.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، غارة جوية عنيفة على منزلًا في منطقة أرض البراهمة في حي تل السلطان غربي مدينة رفح الفلسطينية، نتج عن تلك الاستهداف سقوط عددًا من الشهداء والجرحى الفلسطينيين لم يتم تحديد عددهم حتى الآن.

يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات جوية من بشكل مكثف على شرق مدينة رفح الفلسطينية تزامنًا مع إطلاق قنابل إنارة شرق المدينة.

أرسلت قوات الاحتلال اخطار إلى والد الشهيد محمد عيسى زواهرة في بيت تعمر شرق بيت لحم، بهدم منزله خلال 72 ساعة.

وفي 22 فبراير الماضي أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على الشقيقين محمد وكاظم زواهرة على حاجز الزعيم شرق القدس، ونتج عن تلك الاستهداف استشهاد محمد وإصابة شقيقه كاظم بجروح خطيرة.