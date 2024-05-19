الشهادة الإعدادية|تباين آراء طلاب الجيزة حول امتحان الجبر

أدى طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة، في اليوم الثاني لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، مادة الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

وتباينت آراء الطلاب، حول امتحان الجبر، حيث أوضح مجموعة من الطلاب، سهولة الامتحان وأنه في مستوى الطالب المتوسط.

بينما أكد طلاب آخرون، صعوبة بعض جزئيات الأسئلة في الجبر وخاصة السؤال الثاني، والمعادلة الجبرية، ولكن في مجمله مقبول.

وكانت قد تداولت جروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، أوراق أسئلة واجابات امتحان الجبر للشهادة الإعدادية بالجيزة، وكذا امتحانات المحافظات الأخرى.

من جهته أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على المتابعات المستمرة لمدراء ووكلاء الإدارات لرصد السلبيات والعمل على حلها بأقصى سرعة ممكنة، وشددت على ضرورة التنبيه مرارا وتكرار على الطلاب بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو السماعات اللاسلكية أو الساعات الإلكترونية أو أى من وسائل الغش داخل اللجان حرصا على مصلحة الطالب وعدم حرمانه من العام الدراسى كاملا.