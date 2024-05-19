تأجيل محاكمة تاجر متهم بقتل شريكه فى الأميرية لـ10 يونيو المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، محاكمة صاحب مصنع ، في اتهامه بقتل شريكه بسبب بيع آلات خاصة بالمصنع دون علمه، لجلسة ١٠ يونيو المقبل.

محاكمة صاحب مصنع قتل شريكه

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل شريكه لقيامه ببيع آلات خاصة بالمصنع دون علمه، ورفض إعطاءه نصيبه فيها، فنشبت بينهما مشاجرة، فقام بطعنه بسلاحه الأبيض الذي كان بحوزته، والذى أعده لذلك.

كما بين أمر الإحالة أن المتهم صاحب مصنع لتصنيع الأحذية.

بدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة الأميرية يفيد بالعثور على جثة داخل مصنع لتصنيع الأحذية وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وباجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة وباستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد هوية المتهم وضبطه وأقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

