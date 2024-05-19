جامعة حلوان تنظم قوافل طبية توعوية بمناطق الإسكان الاجتماعي بمدينة 15 مايو

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بجامعة حلوان قوافل طبية توعوية بمناطق الإسكان الاجتماعي ب (290) فدان بمدينة 15 مايو، حيث تم تقديم الخدمات الطبية العلاجية والتوعوية من خلال الكشف وصرف الأدوية للمرضى، و تخللتها ندوات توعوية عن صحة المرأة وكيفية التعامل مع الأمراض السارية مثل مرض السكري وأمراض الضغط والقلب وأمراض الأورام، إلى جانب التوعية الصحية للمرضى وتوزيع مطويات ومطبوعات وملصقات عن طرق الوقاية والعلاج، مع تقديم خدمات قياس الضغط والسكر للمرضى.

تم تنظيم القوافل تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

هذا وتم تحديد خمسة تخصصات طبية للكشف على المرضى، وهي (الباطنة والأطفال والعظام والجلدية والأنف والأذن) مع وجود صيدلية لصرف العلاج اللازم، حيث تم الكشف وصرف العلاج لعدد 1125 مريضًا على مدار يومي القوافل.

لاقت القوافل صدى واسعًا لدى سكان المدينة، وأبدت ترحيبًا شديدًا من كافة الجهات المعنية سواء على مستوى الجامعة أو على مستوى المحافظة.

ومن الجدير بالذكر ان الجامعه نظمت ستة قوافل طبية خلال العام الحالي للمناطق الأكثر احتياجًا للبيئة المحيطة بالجامعة من خلال إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان.