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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

صحة غزة: 60 شهيدا في الهجمات الإسرائيلية خلال 24 ساعة

غزة تحت القصف
غزة تحت القصف
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أعلنت الصحة  الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد،  عن ارتقاء 60 شهيدا في الهجمات الإسرائيلية خلال 24 ساعة،وذلك وفقا لنبأ عاجل "للقاهرة الإخبارية".

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتليها استهدفوا جرافتين عسكريتين من نوع (دي.9) D9 بقذيفتي تاندوم في شارع بوابة صلاح الدين بمدينة رفح جنوبي القطاع.

وبلغ العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ240، ووسط تواصل القصف أعلنت لجنة طوارئ البلديات في شمال قطاع غزة كل من بجباليا ومخيمها وبيت لاهيا وبيت حانون مناطق منكوبة بسبب الدمار الهائل الذي لحق بها جراء العمليات العسكرية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الماضية.

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