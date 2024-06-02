بيطري الشرقية يُنظم قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الحلمية بأبو حماد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى و تقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري الي أنه بالإشتراك مع مستشفى المجتمع المدنى قامت المديرية بتنظيم قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية الحلمية التابعة لمركز و مدينة أبو حماد و ذلك بحضور كل من مدير إدارة الرعاية التناسلية بالمديرية و مدير وأطباء إدارة أبو حماد البيطرية وكبار المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بفحص وعلاج ١٢٨ رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و٩٣ رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية لـ ١٨٠ رأس ماشـية و رش ٤٠٠ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع ١٢٠ رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية و علاج أمراض دواجن ٤٩٠ طائر و ترقيم وتسجيل ٣٩ حيوان وذلك بالمجان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة و عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية( أبقار- جاموس ) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا و السعار.