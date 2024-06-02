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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة الفنانة سمية الألفي في حريق داخل شقتها بالجيزة

الفنانة سمية الألفي
الفنانة سمية الألفي
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سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، على حريق نشب داخل شقة الفنانة سمية الألفي بدائرة قسم شرطة الجيزة، وأسفر الحريق عن إصابة الفنانة سمية الألفي بحالة اختناق.

حريق شقة الفنانة سمية الألفي

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بنشوب حريق داخل شقة الفنانة سمية الألفي بدائرة القسم، وبالانتقال على الفور تبين أن الحريق نشب داخل شقة الفنانة سمية الألفي بالطابق الخامس بعقار مكون من 7 طوابق، جري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق، والذي خلف وراءه إصابة الفنانة سمية الألفي بحالة اختناق وتم اسعافها بموقع الحادث.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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