برلماني: زيادة مخصصات الصحة والتعليم استجابة لتوصيات الحوار الوطني

أكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن الموازنة المعروضة إستثنائية، خاصة فى ظل الظروف السيئة التى يعانى منها الإقتصاد العالمى، ومصر عاشت نفس الظروف التى عانى منها الإقتصاد العالمى بصفتها جزء من العالم.

وأضاف "محسب" فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، خلال مناقشة مشروع موازنة الدولة للعام المالي 24/25، أن أدوات الإنتاج معطلة لسنوات بسبب الأزمات العالمية بدءا من كورونا والحرب الروسية الإكورانية، ومازالت الأزمة الموجودة فى غزة، حيث أن وقوفنا بجانب أخوانا فى غزة واجب عربى مقدس.

واوضح "محسب" أن العجز فى الموازنة بلغ 7.27 % وتم رصد 636 مليار جنية حزم إجتماعية و885 مليار جنية للإنفاق على التعليم والصحة 496 مليار جنية وإن كان هذا القطاع يحتاج إلى ضعف المبلغ لكن تخصيص الرقم وبدء الإهتمام بملفى الصحة والتعليم نشكر عليه الحكومة لإستجابتها لتوصيات الحوار الوطنى الذى شرفت بكونى مقرر لجنة أولويات الاستثمار فى الحوار الوطنى، مؤكدا أن ذلك جاء استجابة لشعب مصر مؤكدا أتمنى أن يصبح العاكم القادم عام إلتقاط الأنفاس ومعلنا موافقتة على الموازنة.