تواصل أعمال استقبال طلبات التصالح بالمركز التكنولوجي بالشهداء

واصل طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم متابعة أعمال تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية للمركز والمدينة بحضور نواب رئيس المدينة وسكرتير المجلس ومدير التفتيش المالي والإداري والإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي مؤكداً على تواصل الأعمال بالفترتين الصباحية والمسائية بجميع أيام الأسبوع حتى انتهاء تواجد المواطنين بالمركز التكنولوجي تخفيفاً للتزاحم وتيسيراً على المواطنين.

وأكد رئيس المدينة اقتصار قبول طلبات التصالح على مخالفات البناء قبل منتصف أكتوبر ٢٠٢٣ وذلك وفقاً لقانون التصالح الجديد رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية.

صب سقف الطابق الأرضي بمبنى المول التجاري بالشهداء

كما تفقد رئيس مركز ومدينة الشهداء، الأعمال الإنشائية بالمول التجاري المتعدد الطوابق بميدان مصطفى كامل بشارع بورسعيد، حيث تم صب سقف الطابق الأرضي، وذلك بعد تلافي الملاحظات ورفع منسوب أعمدة و سقف الطابق لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المحلات بالمول.

ويعد مول الشهداء هو الأول من نوعه في المركز والمدينة، ويتم إنشاؤه على مساحة ٣٠٠ متر٢ ، ويتكون من ٣٣ محل تجاري بتكلفة قدرها ١٨ مليون جنيه، وتقوم هيئة الإنتاج الحربي بتنفيذه ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد رئيس المدينة أن إنشاء السوق سيساهم في توفير فرص عمل للشباب حيث أنه من المقرر تأجير محلاته لأهالي المركز والمدينة فضلاً عن إنشائه وفق أفضل المعايير الإنشائية والمعمارية.