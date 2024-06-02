العمل: اختبارات للمتدربين بمراكز التدريب الخاصة ضمن مشروع مهني

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ، زيارة ميدانية لمركز تدريب “اي اف اى كيو” بالمنيا ، والحاصل على رخصة من مشروع مهني 2030 ، من وزارة العمل ، وتقام به اختبارات للمتدربين على دورات الخدمات الصحية وعددهم 3 دورات ، وبلغ إجمالي المتدربين بدورات مركز التدريب 75 متدرب ، وأيضاً مركز تدريب البناء الدولي للدراسات المتطورة والتدريب بالمنيا ، والمنضم إلى المشروع الذى أطلقته الوزارة في مطلع العام الحالي برعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وبلغ إجمالي المتدربين بمركز التدريب 17 متدرب ، على دورات الخدمات الصحية ، والمساحة ، والسياحة والفنادق ، وكذلك نظمت مديرية العمل الاختبارات النهائية للمتدربات على دورة التفصيل بالوحدة المتنقلة بابيوها مركز ابو قرقاص ، وأيضا بالوحدة المتنقلة بقرية التل بمركز دير مواس ، وعددهم 20متدربة ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجاً ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن التي بحتاجها سوق العمل تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل ، وكذلك جرى تكريم مديرية العمل من حزب الشعب الجمهوري أمانة محافظة المنيا في احتفالية عيد العمال الذى نظمها الحزب ، وأيضا تكريم العمال من (الذكور والإناث) بالمصانع والشركات والنقابات المهنية.

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، أن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديريات العمل بالمحافظات ، بالعمل على تطوير منظومة التدريب المهني ،من خلال مشروع مهني 2030 ، بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث تستهدف الوزارة خلال الفترة المُقبلة، لتدريب مليون شاب وفتاة على مهن يحتاجها سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بربط عملية التدريب باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وأضافت مدير المديرية أنه حضر الاختبارات احمد حسن مدير المنطقة الجنوبية ، ومحمد عبد الله مدير مكتب العمل بابو قرقاص ، وايمن جابر مدير إدارة بحوث العمالة ، وجرجس عدلي مدير مكتب تشغيل المنيا، ومن التربية والتعليم الدكتور خالد عبد العظيم بإدارة الجودة بمديرية التربية والتعليم ، والدكتورة نهال صابر بإدارة الجودة .