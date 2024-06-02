محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86.67 %

اعتمد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة 86.67 %، اليوم الأحد، بمبنى الديوان العام .

بحضور ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس وسلمى الشاعر مستشار المحافظ لشئون التعليم و رؤساء الكنترول .

وبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية هذا العام 14308 طالب، غائب 299 وحضر 12142 طالب، وجاء فى المركز الأول إدارة جنوب التعليمية بنسبة 92.13 % والمركز الثانى إدارة شمال بنسبة 89.9 % والمركز الثالث ادارة الجناين بنسبة 65.66% .

محافظ السويس يهنئ طلاب الصف الثالث الإعدادي بمناسبة نجاحهم



وقدم محافظ السويس التهنئة الصف الثالث الإعدادي بمناسبة نجاحهم هذا العام متمنيا لهم التوفيق والاستمرار فى التفوق، كما تقدم بالشكر الى مدير التربية والتعليم وجميع العاملين على مجهودهم لنجاح المنظومة التعليميه معبرا عن سعادته لحصول 8 طالب من الأوائل من المدارس الحكومية.