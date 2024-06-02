مجلس الحرب يجتمع مساء اليوم في تل أبيب لبحث صفقة التبادل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" عن هيئة البث الإسرائيلية، أن مجلس الحرب يجتمع مساء اليوم الأحد، في تل أبيب لبحث صفقة التبادل واستئناف المفاوضات.

وكانت حماس قد وافقت، في مطلع مايو الماضي، على مقترح مصري للهدنة ينهي الحرب عبر ثلاث مراحل، لكن إسرائيل عارضت المقترح.

وقالت إنه «بعيد عن مطالبها»، مما جمد مسار التفاوض وقتها.

وتحدثت تقارير إسرائيلية، يوم الجمعة الماضي، عن قيام تل أبيب بتسليم الوسطاء مقترحاً محدثاً.

وذكرت «هيئة البث الإسرائيلية» (كان) أن «تل أبيب سلمت الوسيطين المصري والقطري مقترحها لصفقة تبادل الأسرى». وتوقعت «استئناف المفاوضات عبر الوسطاء الأسبوع المقبل في الدوحة».

كما نقل موقع «أكسيوس» الأميركي عن مصدر مطلع، قوله، الجمعة الماضية، إن «الاقتراح الإسرائيلي المكتوب، الذي تم تقديمه للوسيطين الرئيسيين قطر ومصر، كان مفصلاً وموسعاً بشأن المبادئ العامة التي قدمها في وقت سابق مدير جهاز الموساد الإسرائيلي، ديفيد برنياع، خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، في باريس، مع مدير الاستخبارات الأميركية، ويليامز بيرنز، ورئيس الوزراء القطري».

فيما أعلنت حركة «حماس» «استعدادها لإبرام اتفاق يتضمن تبادل الأسرى بالسجناء الفلسطينيين، شريطة وقف إسرائيل القتال في غزة».