بعد حكم المؤبد.. تفاصيل التحقيقات مع خاطف فتاة من ذوي الإعاقة ومواقعتها جنسياً في المعصرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حمدي الشنوفي بمعاقبة متهم بخطف فتاة من ذوي الإعاقة والتعدي عليها في منطقة المعصرة بالسجن المؤبد، وغرامة 100 آلف جنيه.



التعدي علي فتاة من ذوي الإعاقة في المعصرة

أمرت النيابة العامة بإحالة متهم بأنه في غضون شهر يوليو سنة 2023 بدائرة قسم المعصرة بمحافظة القاهرة أقدم على خطف المجني عليها "ن.م" بالتحايل بأن استدرجها لمحل سكنه واستغل ضعفها وتأخر قدرتها العقلية، وعدم قدرتها على الإدراك والتمييز، وكان من شأن ذلك التقرير بالمجني عليها وحملها على مرافقتهم الي محكمة الجنايات.



تعاطى الحشيش وهتك عرضها

أضافت التحقيقات أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان تعدى على المجني عليها بغير رضاها، كما واقع المجني عليها بغير رضاها بأن حسرا عنها ملابسها كرها عنها وواقعاها لمدة 4 أيام، وكان ذلك بالقوة و أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا، حشيشا، وذلك في غير الأحوال المصرح به قانونيا وعرض حياة المجني عليها للخطر.



التقرير يثبت إعاقة المجني عليها

كشف التقرير الطبي والنفسي أن المجني عليه تعاني من ضعف القدرات والذكاء على الحد المبين الفاصل بالتقدير الإكلينيكي ومقياس الذكاء وبإحالة المتهم الي محكمة الجنايات.