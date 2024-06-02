الرئيس الإندونيسي المنتخب يشيد بدعم الولايات المتحدة في تحديث المعدات العسكرية لجيش بلاده

أعرب الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو (الذي يشغل حاليا منصب وزير الدفاع) عن تقديره للولايات المتحدة لدعمها تحديث المعدات التي تستخدمها قوات الدفاع الإندونيسية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده سوبيانتو اليوم /الأحد/ مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، على هامش حوار "شانجريلا" الأمني الحادي والعشرين في سنغافورة، بحسب وكالة أنباء /أنتارا/ الإندونيسية.

وقال سوبيانتو، إن إندونيسيا والولايات المتحدة تعترفان بأهمية التعاون الثنائي في تحديث المعدات والأنظمة الدفاعية من أجل تعزيز القدرة على التعامل مع التهديدات بشكل فعال.

وبحث الجانبان أيضا طرقًا فعالة لتعزيز الشراكة طويلة الأمد بين البلدين وتحقيق المصالح المشتركة، حيث أعرب الرئيس الإندونيسي المنتخب عن أمله في استمرار التعاون والعلاقات الجيدة بين بلاده والولايات المتحدة.